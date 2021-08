per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe will flächendeckend Tempo 30 einführen und sich an einer entsprechenden Erprobung beteiligen. Unter anderem die Städte Freiburg und Ulm haben die Teilnahme an einem entsprechenden Projekt angekündigt, das vom deutschen Städtetag unterstützt wird. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup sagte, im Rahmen eines Pilotprojekts könne man großflächig Tempo 30 testen. Nur auf wenigen Hauptverkehrsstraßen soll dann noch die aktuell übliche Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gelten.