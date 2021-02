Es sind mehr Anrufe oder Mails und Chats. Aber entscheidend ist, dass sich Themen zugespitzt, dass Ängste sich verstärkt haben. Bettina Grimberg, Leiterin der Telefonseelsorge in Karlsruhe, versucht mit rund 70 Ehrenamtlichen zu helfen:

Zwölfeineihalb Prozent mehr Anrufe im vergangenen Jahr, 40 Prozent mehr Chats und Mails hat Ulrich Weber gezählt. Er ist Leiter der Telefonseelsorge in Pforzheim. Dabei hätten viele der Anrufer schon vor der Pandemie auf diesem Weg Hilfe gesucht:

Und die Probleme spitzen sich im Lockdown-Winter zu. Während im ersten Lockdown vor fast einem Jahr die Entschleunigung auch als positiv empfunden wurde, seien drohende Suizide jetzt öfter ein Thema. Auf das die Telefonseelsorger gut vorbereitet sind:

Deutlich zugenommen hat die Zahl der Studierenden, die Hilfe suchen. Sie melden sich vor allem per Mail oder Chat etwa bei der Pforzheimer Telefonseelsorge, um Unterstützung zu bekommen. Sie finden sich in einer Situation wieder, die noch vor einem Jahr unvorstellbar war:

Allein das Gespräch könne schon helfen, sagen die Seelsorger. Und viele Ehrenamtliche sehen darin gerade jetzt eine große Herausforderung, die sie in der Krise gerne annehmen. Was da Wichtigste ist, um wirklich zu helfen?

Dabei sind die Leitungen oft überlastet, nicht jeder kommt durch. Zwischen sechs und zehn Versuche brauche man in Pforzheim:

