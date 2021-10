Wenn Mütter am Ende sind - neue Themen in der Telefonseelsorge

per Mail teilen

Studierende, die plötzlich völlig isoliert sind, junge Mütter, die nicht mehr weiterleben wollen - Corona hat die Arbeit der Telefonseelsorge verändert. Ängste und Einsamkeit sind zu den Hauptthemen geworden.

Mehr Kontaktaufnahmen, andere Themen, jüngere Anrufer: Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Telefonseelsorge in Baden-Württemberg stark beeinflusst. Generell gab es mehr Anfragen, vor allem die Mail- und Chat-Beratung hat im Corona-Jahr 2020 um 20 Prozent zugenommen.

Telefonseelsorge zum Teil ausgelastet

In der Karlsruher Telefonseelsorge beispielsweise sei man schon vor Corona am Rande der Vollauslastung gewesen, während Corona waren die Telefonseelsorger tatsächlich voll ausgelastet. Mehr Anrufe hätte man nicht entgegen nehmen können, sagte die Leiterin der Karlsruher Telefonseelsorge Sibylle Hatzelmann-Bayer.

Einsamkeit, Ängste und Depressionen waren die Hauptthemen

Auch die Themen haben sich verändert. So haben die Menschen sehr viel öfter über die Themen Einsamkeit und Isolation und über Ängste gesprochen. In der Karlsruher Telefonseelsorge beispielsweise sind diese Themen im Vergleich zu 2019 sogar doppelt so oft vorgekommen. Auch Depressionen waren landesweit eines der Hauptthemen.

"Das Thema Einsamkeit hat eine andere Qualität bekommen."

Die ehrenamtliche Telefonseelsorgerin Anja, die anonym bleiben möchte, berichtet außerdem davon, dass sich vermehrt jüngere Menschen gemeldet hätten. Vor allem Studierende hätten stark unter dem Lockdown und der Einsamkeit gelitten, insbesondere wenn sie in eine neue Stadt gezogen sind und keine Möglichkeit hatten, Kontakte zu knüpfen.

"Für Studierende war es extrem schwierig, durch diese Zeit zu kommen."

Auch jüngere, berufstätige Frauen um die 30, mit Familie und Kindern hätten sich ungewöhnlich oft bei der Telefonseelsorge gemeldet, erzählt Telefonseelsorgerin Anja. Diese Frauen konnten Familie und Beruf bisher gut vereinbaren, doch während des Corona-Lockdowns fiel die Kinderbetreuung plötzlich weg. "Und durch diese Situation war es wichtiger, dass der Partner in seinem Beruf bleiben sollte. Damit ist die ganze Familienarbeit wieder bei den jungen Frauen gelandet", so die Ehrenamtliche.

"Da gab es manche Nächte, in denen ich mit fünf, sechs jungen Frauen gesprochen habe, die nicht mehr weiterleben wollten."

Vor allem in solchen Situationen ist es wichtig, dass die Ehrenamtlichen selbst psychisch stabil sind. Dafür werden sie monatelang ausgebildet, bevor sie das erste Telefongespräch führen. Und auch nach der Ausbildung gibt es regelmäßige Supervisionen für die Telefonseelsorger.

Großes Engagement aus der Gesellschaft

Während Corona hat aber auch das Engagement aus der Bürgerschaft zugenommen, bei der Telefonseelsorge zu helfen. Während man früher aktiv für das Ehrenamt werben musste, hätten sich während der Pandemie viele Leute von sich aus gemeldet, sagt die Leiterin der Karlsruher Telefonseelsorge, Sibylle Hatzelmann-Bayer. "Das ist ein Riesenzeichen von gesellschaftlicher Solidarität", so Hatzelmann-Bayer.

Die Telefonseelsorge in Baden-Württemberg Die Telefonseelsorge Baden-Württemberg wird zu 70 Prozent aus kirchlichen Mitteln finanziert. In Baden-Württemberg gibt es 13 Telefonseelsorge-Stellen, die aber über eine gemeinsame Telefonnummer erreichbar sind. Unter 800 / 111 0 111 kann man rund um die Uhr gebührenfrei anrufen und mit geschulten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ein Gespräch führen.

Corona verändert auch Arbeit bei "Nummer gegen Kummer"

Neben der kirchlich organisierten Telefonseelsorge gibt es noch die "Nummer gegen Kummer", ein gemeinnütziger Verein. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Auch hier hat sich die Situation während der Corona-Pandemie verändert. Nicht nur die Themen sind zu einem großen Teil anders als vor der Pandemie, es sind auch mehr Probleme dazu gekommen, zum Beispiel mehr Streitigkeiten mit den Eltern und Geschwistern, weil der Jugendtreff oder Verein geschlossen waren, oder der Frust über die Kontaktbeschränkungen. Besonder engagiert ist die Karlsruher Erzieherin Julia Sauter. Sie hat für ihr Engagement nun den Jugenddiakoniepreis bekommen.