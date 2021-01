In Keltern im Enzkreis haben laut Polizei Unbekannte mehrere Telefonanschlusskabel gekappt. Ein Mitarbeiter eines Telefonanbieters stellte fest, dass in der Zeit von Samstag auf Sonntag in fünf Straßen in Keltern außen liegende Telefonleitungen von unbekannten Tätern durchtrennt worden waren. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 24.000 Euro.