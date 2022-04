Termin für Ausweis verzweifelt gesucht: Karlsruher weichen auf Bürgerbüros im Umland aus

Wer bei der Stadt Karlsruhe Ausweisdokumente beantragen will, wartet teilweise Monate auf einen Termin in den Bürgerbüros. Viele versuchen auf benachbarte Städte und Gemeinden auszuweichen.

Die Stadt Stutensee (Kreis Karlsruhe) spricht von immer mehr "externen Anliegen", für die die Stadt gar nicht zuständig sei. Waldbronn, ebenfalls im Landkreis Karlsruhe, rät Karlsruherinnen und Karlsruhern schon auf ihrer Homepage davon ab, Termine für die Beantragung amtlicher Dokumente zu vereinbaren. Denn wer in Karlsruhe gemeldet ist, muss dort ein Bürgerbüro aufsuchen.

Wartezeit für neuen Ausweis in Bürgerbüros in Karlsruhe kann Monate dauern

Die Teams in den Stutenseer Bürgerbüros stoßen laut einer Mitteilung der Stadt an ihre Grenzen. Verzögerungen und vor allem extrem lange Wartezeiten bei der Terminvereinbarung resultierten auch aus einer zunehmenden Zahl von Online-Terminvereinbarungen von Menschen, die nicht in Stutensee gemeldet sind.

"Die Stadtverwaltung möchte freundlich darauf hinweisen, dass keine Behördenanliegen von Nicht-Stutenseer Bürgerinnen und Bürgern erledigt und bearbeitet werden können."

Im Bürgerbüro in Waldbronn spricht eine Mitarbeiterin von fünf bis zehn Anrufen von Karlsruher Bürgern pro Woche, die jedoch ebenso wie Online-Terminbuchungen aus Karlsruhe abgewiesen werden. Aufgrund des Terminstaus in der Stadt, versuchten einige Karlsruher Einwohner auf andere Weise an ihre Ausweispapiere zu gelangen.

"Wir weisen hiermit daraufhin, dass die im Bürgerbüro sowie generell im Rathaus Waldbronn angebotenen Dienstleistungen grundsätzlich nur für Waldbronner Einwohner bestimmt sind."

Auch die Stadt Ettlingen bestätigt das Problem. Vor allem Bürger aus Karlsruhe wollten hier Ausweispapiere beantragen. Oberbürgermeister Johannes Arnold (parteilos) stehe wegen der erhöhten Frequenz von auswärtigen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt mit den betroffenen Rathäusern, um nicht zuletzt für die Ratsuchenden eine bessere Situation zu schaffen, betonte eine Sprecherin der Stadt gegenüber dem SWR.

Menschen stehen vor Bürgerbüro K8 Schlange

Die Situation rund um Karlsruhe zeigt, wie schwer es ist, in Karlsruhe einen Termin in einem Bürgerbüro zu bekommen. Vor dem Bürgerbüro K8 am Mühlburger Tor bildete sich auch am Dienstag immer wieder eine Warteschlange. Wer sich hier umhörte, erfuhr oft das gleiche: Online gibt es über mehrere Wochen hinweg keine Termine und im schlimmsten Fall erst Monate später. Einige sind deswegen frustriert und gezwungen, auf die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen auszuweichen.

Ein Beispiel dafür ist eine Passantin aus dem Stadtteil Hagsfeld. Sie berichtete, dass sie über mehrere Wochen versucht habe, im Bürgerbüro Ost einen Termin zu bekommen. Vergeblich. Am Mühlburger Tor habe es aber dann endlich geklappt.

Adrian Kozinski versuchte seit Dezember, einen Termin zu bekommen, um seinen abgelaufenen Personalausweis neu zu beantragen. Am Dienstag habe es geklappt, sagt er. Dafür schwänzte er kurzerhand die Vorlesung in der Uni.

"Ich wusste, dass morgens immer Termine eingestellt werden. Am Morgen war plötzlich einer frei und es hat spontan geklappt."

Sven aus Karlsruhe berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Er habe im Februar zwei Wochen lang jeden Morgen in die Online-Terminvergabe geschaut, bis er einen Termin für Ende April bekommen habe.

Problem setzt Rathaus und Gemeinderat unter Druck

Das Problem wird im Karlsruher Rathaus und in den Fraktionen des Gemeinderats intensiv diskutiert. Die Nachfrage nach Terminen übersteige das Angebot, bestätigte die Stadt schriftlich gegenüber dem SWR. Ausfälle von Beschäftigten durch Krankheit und zusätzliche Aufgaben durch den Ukraine-Krieg seien unter anderem dafür verantwortlich. Es würden neue Stellen ausgeschrieben, auch organisatorische Maßnahmen würden geprüft. Die Stadt weist auch darauf hin, das rund ein Viertel der gebuchten Termine nicht wahrgenommen würden.

"Zur Entspannung der Personalsituation sind folgerichtig aktuell wieder Stellen im Bürgerbüro ausgeschrieben, um hoffentlich möglichst zeitnah geeignetes Fachpersonal zur Verstärkung des Teams akquirieren zu können."

Viele Mitarbeiter im Bürgerbüro arbeiten im Homeoffice

Vor allem personelle Probleme sorgen für die Misere in Karlsruhe. Das betont auch Stadtrat Friedemann Kalmbach (FÜR Karlsruhe) gegenüber dem SWR. Durch die Pandemie arbeiteten viele Beschäftigte der Bürgerbüros im Homeoffice, die Verfügbarkeit habe sich dadurch verschlechtert. Grundsätzlich gebe es auch zu wenig Personal. Die Stadt könne zwar 17 Stellen neu besetzen. Es sei aber praktisch unmöglich, entsprechende Bewerber zu finden, sagt auch Stadtrat Detlef Hofmann (CDU). Er ist wie Kalmbach Mitglied im zuständigen Personalausschuss der Stadt.

"Für eine 300.000-Einwohner-Stadt ist das kein tragbarer Zustand!"

Auch Mängel bei der Digitalisierung spürbar

Nicht nur die Personalsituation sei problematisch, betont Stadtrat Hofmann. Auch bei der Online-Terminvergabe klappten Dinge nicht so, wie sie eigentlich sollten. Es müsse auch eine langfristige Terminvergabe möglich sein, um Planungssicherheit zu schaffen, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Jorinda Fahringer. Man könne sich schließlich nicht jeden Morgen vor den PC setzen, um zu schauen, ob es Termin-Slots gibt. Der Gemeinderat müsse sich auf jeden Fall in einem Ausschuss mit dem Thema befassen, so Fahringer weiter.

"Technisch haben wir noch Nachholbedarf."

Stadtrat Detlef Hofmann glaubt, dass es erst in den kommenden Monaten eine leichte Beruhigung geben kann. Derzeit schiebe die Stadt eine Bugwelle aus der Pandemie vor sich her.

Situation in Baden-Baden und Pforzheim

Die Stadt Pforzheim hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass es auch hier zu einer längeren Wartezeit von bis zu vier Wochen kommen könne. Als Grund nennt ein Sprecher krankheitsbedingte Personalausfälle sowie Engpässe durch unbesetzte Stellen.

In Baden-Baden ist der Krieg in der Ukraine ausschlaggebend für längere Wartezeiten bei den Behörden. Hier musste laut eines Sprechers der Stadt Personal umgesetzt werden, damit das hohe verwaltungstechnische Arbeitsaufkommen durch Geflüchtete aus der Ukraine bewältigt werden kann. Vor dem Krieg in der Ukraine seien die Wartezeiten normal gewesen.