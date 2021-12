Im Rechtsstreit um das Demo-Verbot in Pforzheim vor Beratungsstellen haben Abtreibungsgegner einen Teilerfolg erzielt. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgericht Karlsruhe zugelassen. Die Stadt Pforzheim hatte der Initiative "40 Tage für das Leben" untersagt, in Sichtweite von Pro Familia zu demonstrieren und in erster Instanz Recht bekommen. Pro Familia bietet Beratungen rund um die Familienplanung an, auch zu Schwangerschaftsabbrüchen.