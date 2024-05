Teich wegen Ochsenfrosch-Laich abgepumpt

Das Technische Hilfswerk hat im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe das Wasser aus dem Biotop-Teich abgepumpt. Tierschützer haben dabei heimische Molche und andere Tiere abgefangen und in angrenzende Gewässer gebracht. Die verbliebenen Kaulquappen des Ochsenfroschs wurden dann mit Kalk getötet. Im April war bekannt geworden, dass sich Ochsenfrosch-Laich in dem Teich in Ötigheim befindet. Der Frosch hätte es sich nun leicht in die umliegenden Rheinauen ausbreiten können. Der Ochsenfrosch gilt als Gefahr, weil er so ziemlich alles frisst, was er überwältigen kann: Fische, Vögel oder andere Amphibien. Er selbst hat hierzulande aber keinen Fressfeind.