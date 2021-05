Die Technologieregion Karlsruhe (TRK) will Modellregion für umweltfreundliche Wasserstoffnutzung werden. 40 Beteiligte aus der Technologieregion haben an einem Förderantrag gearbeitet, darunter das KIT und das Fraunhofer Institut für Chemische Technologie. Bekommt die Karlsruher Region den Zuschlag vom Land, dann würden rund 40 Millionen Euro in Wasserstoffprojekte zwischen Gaggenau und Waghäusel fließen. Dazu zählen die Produktion, die Speicherung sowie die Anwendung von grünem Wasserstoff. Damit soll Wasserstoff zu einem wichtigen Energieträger in der Region werden, so die Technologieregion. Das würde neben dem Klima auch die regionale Wirtschaft fördern. Eine Entscheidung über den Förderantrag soll im Spätsommer fallen.