Technologieregion setzt auf "Urbane Gebiete"

In der Technologieregion Karlsruhe sollen Gewerbeflächen in Zukunft modernisiert und auch für Wohnraum genutzt werden. Das Bündnis aus Wirtschaft und Kommunen hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Als Folge der Corona-Pandemie stehen noch mehr Gewerbeflächen leer, insbesondere im Handel in oberen Geschossen. Diese Flächen könnten für Büros oder Wohnraum genutzt werden. Man wolle aus klassischen Gewerbegebieten sogenannte urbane Gebiete machen, ohne zu viele Gewerbeflächen aufzugeben, so der Karlsruher Oberbürgermeister und Vorsitzende der Technologieregion Frank Mentrup. Bei dem Konzept wird deutlich stärker in die Höhe gebaut. Ziel ist eine nachhaltige Mischung aus Wohnen und Gewerbe.