Der Technische Geschäftsführer der Karlsruher Verkehrsbetriebe und der Albtal-Verkehrsgesellschaft Ascan Egerer soll Dezernent für Mobilität in Köln werden. Laut einer Pressemitteilung der Stadt will Oberbürgermeisterin Reker den 52-Jährigen übermorgen vorschlagen. Egerer könnte Karlsruhe damit verlassen, noch bevor die so genannte Kombilösung fertig ist. Er war dann sieben Jahre lang in Karlsruhe.