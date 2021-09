In Karlsruhe hat der Fahrer eines Großraumtaxis beim Zurücksetzen ein älteres Paar angefahren und dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte ein 89-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag eine 80-jährige Frau im Rollstuhl geschoben. Der Taxifahrer habe die beiden beim Rückwärtsfahren offenbar aus Unachtsamkeit übersehen. Das Paar wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr.