2.000 Feiernde nach Italien Sieg

In Pforzheim haben in der Nacht viele Menschen den Sieg der italienischen Nationalmannschaft im EM-Halbfinale gegen Spanien gefeiert. Laut Polizei waren zwischen 1.500 und 2.000 Feiernde zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Zwischenfälle gab es keine. In Karlsruhe gab es einen Autokorso mit etwa 150 Fahrzeugen, in Calw mit 90. Auch in Gaggenau und Baden-Baden fuhren Jubelnde hupend durch die Stadt. Die italienische Fußballnationalmannschaft hat das EM-Halbfinale gegen Spanien im Elfmeter-Schießen gewonnen. Das Finale findet am Sonntag statt. Gegner wird entweder England oder Dänemark.