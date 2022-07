Tauffest in der Alb mit 80 Täuflingen

In Karlsruhe findet am Sonntag ein großes Tauffest der evangelischen Kirche statt. Viele Gemeinden sind an der Aktion beteiligt, insgesamt 80 Täuflinge wollen sich im fließenden Wasser der Alb in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage segnen lassen. Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden aus Karlsruhe werden die Taufe in mehreren Gruppen vornehmen. Das Tauffest startet um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst für alle Täuflinge, ihre Familien und Paten. Danach werden die sieben Taufgruppen hintereinander in die Alb gehen. In den Gruppen sind zum Teil mehrere Gemeinden mit bis zu 14 Täuflingen zusammengefasst. Das Tauffest findet zum vierten Mal statt.