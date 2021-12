Tatverdächtiger nach Brandstiftung entdeckt

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) am Freitagnachmittag hat die Polizei den gesuchten 44-jährigen Tatverdächtigen gefunden. Der Mann wird verdächtigt, am Freitag im Erdgeschoss des Hauses vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Die Wohnung brannte dort vollständig aus, sie ist jetzt unbewohnbar. Die Bewohner wurden bei Freunden und Bekannten untergebracht. Nach ersten Erkenntnissen vermutet die Polizei Beziehungsstreitigkeiten als möglichen Auslöser für die Brandstiftung. Der Beschuldigte soll laut Polizei am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt werden.