Eine Woche nach dem Fund der Leiche eines 51-jährigen Mannes in Mühlacker (Enzkreis) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Der Tote war in seinem Auto gefunden worden.

Umfangreiche Ermittlungen hätten die Beamten auf die Spur eines 43-jährigen Mannes und einer 48 Jahre alten Frau gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft in Pforzheim mit.

Fahndungserfolg nach Durchsuchungen

Mehrere Beamte haben am Donnerstag die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Verdächtigen durchsucht. Beide wurden anschließend dem Haftrichter vorgeführt, gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die beiden sitzen jetzt wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Zum Motiv haben sich die Festgenommenen bislang nicht geäußert, so die Polizei.

Das 51-jährige Opfer war als vermisst gemeldet worden und wurde dann am Mittwoch vergangener Woche nach einer umfangreichen Polizei-Suchaktion tot in seinem Auto aufgefunden.