Die Polizei warnt vor professionellen Diebesbanden auf Bahnhöfen und in Zügen der Bahn. So wurde am frühen Morgen eine Reisende in einem Eurocity Zug bei Baden-Baden bestohlen, nachdem sie kurz eingeschlafen war. Ein Taschendieb entwendete ihren Rucksack mit Handy und anderen Wertgegenständen. Auf der Flucht konnte sie dem Dieb den Rucksack noch entreißen. Allerdings hatte der die Wertgegenstände schon herausgenommen und flüchtete unerkannt.