Tarifforderung: Streit zwischen ver.di und VBK

Durch die Umsetzung der Tarifforderung würden jährlich 30 Millionen Euro Mehrkosten entstehen, so die Verkehrsbetriebe. Die Stadt müsste das zusätzliche Defizit tragen, das sei angesichts leerer Kassen nicht zu leisten. Im schlimmsten Fall müsste man über Kürzungen beim Nahverkehrsangebot nachdenken, so die VBK weiter. Die Gewerkschaft ver.di in Karlsruhe hat daraufhin ihre Kritik an den Verkehrsbetrieben und Oberbürgermeister Mentrup erneuert. Es sei umso unverständlicher, dass beide sich weigerten, mehr Geld vom Bund einzufordern. Stadt und VBK müssten offensiver in die Öffentlichkeit gehen, so ein Gewerkschaftssprecher.