Der Tarifstreit am Pforzheimer Helios-Klinikum ist zu Ende. Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Geschäftsleitung auf einen neuen Haustarifvertrag geeinigt. Die Verhandlungen waren langwierig und zäh. Ein Jahr lang haben die Pforzheim Helios-Beschäftigten um bessere Eingruppierungen und höhere Löhne gekämpft. Viermal wurde gestreikt. Mit Erfolg, so die Bilanz von Verdi – man habe das bestmögliche Ergebnis erzielt. So sieht die Einigung vor, dass etliche Tätigkeiten am Klinikum besser eingruppiert und damit besser bezahlt werden. Das werde die Berufe auch attraktiver für Nachwuchskräfte machen, so die Gewerkschaft. Grundsätzlich soll es für alle 5,1 Prozent mehr Lohn geben, was in drei Stufen erfolgen soll. Darüber hinaus sind mindestens 30 Tage Urlaub vorgesehen.