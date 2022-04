Sprit 20 Cent billiger - Tanktourismus zwischen Baden und dem Elsass boomt

Die Spritpreise an den Tankstellen sind weiter hoch. Da lohnt sich der Blick nach Frankreich. Im Elsass ist Treibstoff gute zwanzig Cent günstiger. Der Tanktourismus boomt.

Mit drei Milliarden Euro finanziert die französische Regierung den Tankrabatt von bis zu 18 Cent pro Liter. Seit Freitag wird Treibstoff auf diese Weise subventioniert. Für viele Menschen an der Grenze lohnt sich die Fahrt auf die andere Rheinseite.

Über 20 Cent pro Liter gespart

Dieselkraftstoff war an diesem Montagmorgen ausverkauft an der Tankstelle des Supermarkts in Seltz im Elsass, nur wenige Kilometer von der deutsch-französischen Grenze entfernt. Die gesenkten Preise sorgen für ein kleines Chaos an den Zapfsäulen. Zwischen den überwiegend französischen Autos reihen sich Autofahrer aus Baden-Baden oder Rastatt in die Schlange vor der Tankstelle ein. Auf der badischen Seite kostet der Liter Diesel rund 2 Euro. Hier sind es an diesem Montag 1,73 Euro.

Nicht nur zum Tanken ins Elsass

Die meisten Deutschen kommen abends zum Tanken ins Elsass. Und nur, um den Tank zu füllen, kommen die wenigsten. Viele verbinden den Abstecher ins Elsass mit Einkäufen. Und niemand stört sich an den Schlangen vor den Tankstellen. Dass die einen oder die anderen wegen jeweils unterschiedlicher Preise auf die andere Rheinseite fahren, hat jahrelange Tradition.

Vier Monate lang sollen die subventionierten Spritpreise in Frankreich gelten. Die Maßnahme gehört zu einem Paket, das gerade in Kraft getreten ist. Die Regierung in Paris hat bereits Gaspreise eingefroren, den Anstieg der Strompreise auf vier Prozent begrenzt, außerordentliche Energieschecks ausgegeben, einen Inflationsausgleich für 38 Millionen Menschen sowie die Erhöhung des Kilometergeldes beschlossen.