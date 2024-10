Tanja Höschele nach ihrem Weltrekord im Treppenlaufen

per Mail teilen

In 12 Stunden so viele Treppen wie möglich laufen. Damit hat die Extremsportlerin Tanja Höschele einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar in Schömberg im Schwarzwald. Dort ist sie gestern den Aussichtssturm 129 Mal hoch- und wieder runtergelaufen. Das macht über 77.000 Treppen und das trotz Krämpfen.