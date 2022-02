Jugend-Kultur-Festival Takeover im Festspielhaus

Im Festspielhaus Baden-Baden beginnt am Wochenende ein neues Kultur-Festival. Es heißt Takeover und richtet sich speziell an junge Erwachsene. Neu ist, dass die Besucher des dreitägigen Festivals aktiv am gesamten künstlerischen Prozess verschiedener Inszenierungen teilnehmen können. Auf diese Weise soll ausgelotet werden, wie Festivals der Zukunft im klassischen Bereich aussehen könnten. Takeover soll nach Angaben des Festspielhauses eine Art Festival-Labor werden. Geplant sind Konzerte, Tanz- und Puppenspielworkshops, Percussion-Shows, sowie eine musikalische Naturerfahrung im Wald mit einem DJ. Auch der SWR ist an dem Projekt beteiligt.