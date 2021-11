Am Donnerstag begehen zahlreiche Institutionen der Region den Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu werden Gebäude wie die pädagogische Hochschule in Karlsruhe orange angeleuchtet. In Baden-Baden werden 60 Gebäude hell und orange leuchten. Auch in Rastatt, Bühl und Achern sind Lichtzeichen geplant. Die Zeichen selbst sind nur das sichtbare Ergebnis von Workshops, Gesprächskreisen und anderen aufklärenden Aktionen zu dem Thema. Initiiert wird der Tag von internationalen Frauenclubs wie Zonta, die Aktion ist international unter dem Namen "Orange your City" bekannt.