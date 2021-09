Karlsruhe: Historisches beim Tag des offenen Denkmals entdecken

Am Tag des offenen Denkmals sind am Sonntag wieder zahlreiche Denkmäler oder historische Häuser und Kirchen geöffnet. An vielen Orten gibt es Sonderführungen und Mitmachaktionen.

Hinter sonst verschlossene Tore schauen: Am Wochenende laden am Tag des offenen Denkmals wieder viele Denkmäler im Land zum Besuch ein - auch in der Region Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim, Calw und Rastatt. Nachdem der Tag des offenen Denkmals im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden konnte, sind die Denkmäler in diesem Jahr wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Das Motto ist in diesem Jahr "Sein & Schein - in Geschichten, Architektur und Denkmalpflege". Das Programm in der Region ist vielfältig. In einigen Orten gibt es auch Mitmachaktionen oder Familienangebote.

Vergoldete Bilderrahmen oder ein Duell mit dem Museumsroboter

Viele historische bedeutsame Gebäude öffnen zum Beispiel in und um Karlsruhe ihre Pforten für Besucher. Vom Basler-Tor-Turm in Durlach bis zum Luftschutzbunker. Zu erkunden sind auch das Schloss und ehemalige Konzentrationslager Kislau und das Barockschloss Bruchsal (beide Landkreis Karlsruhe). Das Badische Landesmuseum veranstaltet am Sonntag auf dem Schlossplatz eine Offene Werkstatt, in der aus Goldpapier ein prächtiger Bilderrahmen gebastelt wird und wer mag, kann ein Selbstportrait von sich als Prinz oder Prinzessin hinzufügen. Und Museumsroboter Xaver fordert am Sonntag die Besucher zum Spiel "Wahrheit oder Lüge" heraus.

Kann besichtigt werden: der geschichtsträchtige Basler-Tor-Turm in Karlsruhe-Durlach. Imago IMAGO / Volker Preußer

Bierbrauerei, historische Shoppingtour oder Bauhaussiedlung

Außerdem gibt es zahlreiche Führungen in Karlsruhe, etwa durch die Bierbrauerei, die Hoepfner-Burg oder die bedeutsame Bauhaussiedlung Dammerstock, die zu den wichtigsten Zeugnissen des Neuen Bauens gehört. In der Innenstadt wird zu einer historischen Shoppingtour eingeladen. Es geht zu Traditionsgeschäften, wie zum Beispiel der uralten Hofapotheke. In Karlsruhe-Grötzingen kann man am Sonntag einen Blick in die historische Ölmühle werfen.

Blick in das Grab des badischen Markgrafen in Pforzheim

In Pforzheim kann die Grablege der badischen Markgrafen besichtigt werden, und auch hier gibt es rund um die Schlosskirche verschiedene Kreativangebote für Familien. Ein weiteres Angebot ist eine Führung und ein Rundgang mit einer Kunsthistorikerin durch die Pforzheimer Innenstadt zum Thema Wiederaufbau.

Baden-Badens Welterbe-Status wird auch am Tag des offenen Denkmals groß geschrieben: mit einer Open-Air Ausstellung zum Thema "Welterbe Sonmerhauptstadt Europas". picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Foto: Uli Deck

Calw bietet Führungen zu den Themen Fachwerk und Hermann Hesse an, Baden-Baden veranstaltet unter anderem eine Open-Air-Ausstellung mit dem Titel "Welterbe Sommerhauptstadt Europas". Wer möchte, kann auch an einer Führung durch das Kloster Lichtenthal teilnehmen.

Besichtigung einer alten Wagnerei oder Schatzsuche

Spannende Einblicke gibt es auch in die Eremitage in Waghäusel (Kreis Karlsruhe), eine alte Wagnerei in Bad Rotenfels (Kreis Rastatt) oder ins historische Kloster Alba Dominorum der von den Zisterziensern im Jahr 1149 gegründeten Stadt Bad Herrenalb. Und dass Ziegel nicht nur auf Dächern, sondern auch als Ausstellungstücke eine gute Figur machen, können die Teilnehmer der Führung durch das Feierabendziegelmuseum in Bad Herrenalb (Kreis Calw) erleben.

Die Wagnerei Krieg in Bad Rotenfels kann beim Tag des offenen Denkmals besucht werden. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Foto: Uli Deck

In Rastatt laden zum Beispiel das Stadtmuseum und auch das Riedmuseum zu historisch spannenden Führungen bei freiem Eintritt ein. In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) kann man sich auf die Suche nach verborgenen Schätzen in der ehemaligen Reichsstadt Heidelsheim begeben.

Alle Denkmäler und Aktionen zum Tag des offenen Denkmals sind auf der offiziellen Internetseite zu finden, wie auch auf den Internetseiten der teilnehmenden Kommunen. Außerdem gibt es wieder viele digitale Angebote zum Denkmaltag.