Die Zeiten von billig und viel in Sachen Fleisch sollten eigentlich vorbei sein. Daran will der "Tag des guten Fleisches" am 16. Juli erinnern. Dass auch ein konventioneller Betrieb gutes Fleisch produzieren kann, davon ist Bauer Seifermann in Ottersweier bei Bühl überzeugt - und dafür lebt er. Unsere Reporterin Cornelia Stenull hat ihn auf seinem Hof besucht.