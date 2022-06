Lebenshilfe für Blinde - Tag der Sehbehinderung in Karlsruhe

Wie geht das Leben weiter, wenn man das Augenlicht verliert? Darüber informierte der Sehbehindertentag im Karlsruher Jugend-und Begegnungszentrum (Jubez).

Wenn die Augen schwächer werden- das kennen wir fast alle - irgendwann brauchen wir eine Lesebrille. Aber es kann noch viel schlimmer kommen. Einige Menschen verlieren von einem Moment zum anderen ihr Augenlicht. Wie geht das Leben dann weiter? Darüber informierte der Sehbehindertentag im Karlsruher Jugend-und Begegnungszentrum.

Sybille Schwarz tastet sich mit ihrem Blindenstock durchs Leben. Seit zwölf Jahren geht es für die Bruchsalerin nicht mehr ohne Hilfsmittel, die hier auch beim Sehbehindertentag im Karlsruher Jubez an mehreren Ausstellungsständen präsentiert werden. Weniger als zwei Prozent Sehvermögen hat die Pensionärin noch, die sich im Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein engagiert. Der Verlust des Augenlichts kam für sie plötzlich.

Blind nach Schlaganfall an den Sehnerven

Sie hatte einen Schlaganfall an beiden Sehnerven. Innerhalb von zwei Wochen hatte sie nur noch eine Sehkraft von 20 Prozent. Dann ging es monatlich weiter bergab. Sie musste ihren Beruf als Lehrerin aufgeben.

Sybille Schwarz hat ihr Schicksal angenommen und versucht nun anderen zu helfen und trotz Sehbehinderung aktiv zu bleiben. Sie vertritt die Interessen von blinden Menschen. Rücksichtslose Radfahrer seien ein Problem, aber auch die E-Scooter sind für sie ein immer größeres Ärgernis.

Hilfsmittel wie die Fledermaus oder der Einkaufsfuchs

Der Tag der Sehbehinderung findet schon zum 10. Mal in Karlsruhe statt. Im Jubez werden einige Hilfsmittel vorgestellt, zum Beispiel die sogenannte Fledermaus. Ein kleines blaues Gerät, das mit Ultraschall und Infrarot arbeitet. Das ist eine Weltneuheit, die in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe) erfunden wurde. Christiane Wegener von der Firma Synphon sagt, die Orientierungshilfe sorgt vor allem dafür, dass man nirgendwo dagegen läuft oder hängen bleibt. Die Fledermaus kann man an den Rollator hängen, in der Hand halten oder um den Hals tragen.

Ebenfalls von Synphon aus Kraichtal kommt der sogenannte Einkaufsfuchs, ein mobiler Barcode-Scanner und Produkterkenner für Menschen mit Sehbehinderung. Viele nutzen ihn zum Einkaufen und im Haushalt, um Sachen zu finden. Damit man beispielsweise nicht Sauerkraut mit Sahne verwechselt. Laut Christiane Wegener kann das kleine Gerät 25 Millionen Barcodes lesen, um Menschen mit Sehbehinderung das Leben zu erleichtern.