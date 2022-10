Der Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober soll auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Eine Anlaufstelle für Menschen in der Region mit psychischen Problemen ist die brücke Karlsruhe.

Manchmal schmerzt nicht der Rücken oder der Bauch, sondern es zwickt irgendwo in einem selbst. Gestresst vom Job, Streit mit dem Partner, schlechte Nachrichten von Krieg oder zwei Jahren Corona-Pandemie - es gibt genug Gründe, warum es einem mal nicht gut gehen kann. Manche wenden sich an Freunde oder Familie, andere wollen das nicht oder haben niemanden, dem sie sich so anvertrauen können.

Genau dafür ist die "brücke" Karlsruhe eine Anlaufstelle. Sie ist eine Beratungsstelle, eine sogenannte Offene Tür und gleichzeitig auch ein offenes Ohr für Hilfesuchende.

Seelsorge ohne Termin am Kronenplatz in Karlsruhe

Am Karlsruher Kronenplatz, direkt hinter dem Jugenclub Jubez, ist der Eingang zur "brücke". Wenn man die Tür öffnet, kommt man in einen Empfangsraum mit kleinen Bistrotischen, an der Wand hängen eine Menge Flyer. Je nachdem wie viel los ist, dürfen Hilfesuchende direkt in eines der Gesprächszimmer zu den ausgebildeten Seelsorgern oder müssen kurz im Empfangsraum warten. Ein Termin ist nicht nötig.

Finanziert durch die Kirchensteuer

Einer der Seelsorger ist Martin Kühlmann. Er leitet die Beratungsstelle und ist daneben auch Sprecher vom Netzwerk Offene Türen in Deutschland. Doch Beratungsstellen für Betroffene sind rar. Insgesamt gibt es gerade einmal 16 solcher Einrichtungen. "Das liegt daran, dass wir komplett kostenfrei und anonym sind. Das heißt die Stelle muss komplett refinanziert werden und das passiert mit Kirchensteuermitteln - katholisch und evangelisch. Das braucht natürlich auch den Willen der Träger sowas einzurichten", erklärt Kühlmann.

"Viele Leute reagieren erstaunt darauf, dass auch sowas Gutes mit der Kirchensteuer finanziert wird."

Vor dem Eingang der Brücke steht ein Dreieckständer mit dem Motto: "Ich möchte mit jemandem reden..." SWR

Besucher berichten von ihren Erfahrungen

Wie finden Menschen aus Karlsruhe den Weg zur Beratungsstelle? Ein Betroffener erzählt, dass ihm Bekannte davon erzählt haben, dass die "brücke" in Karlsruhe toll sei. Laut seiner Aussage hat er es nicht bereut hierher gekommen zu sein. Im Gegenteil: "Jetzt war auch mal längere Pause mit den Beratungsgesprächen, irgendwie hatte ich dann fast das Gefühl, dass etwas fehlt", erzählt er.

Seelsorger Martin Kühlmann kennt einige Betroffene schon lange, weil sie seit vielen Jahren zur "brücke" am Kronenplatz kommen. Ein weiterer Betroffener erinnert sich noch an die Gründung der Beratungsstelle vor gut 40 Jahren und kommt auch schon fast genauso lange zu Gesprächen. Unregelmäßig zwar, manchmal ein paar Jahre nicht, aber doch immer wieder. Der Mann nennt auch einen Grund: "Der Zauber eines guten Gesprächs." Von Einzelterminen bis hin zu langjährigen Prozessen mit vielen Gesprächsterminen ist laut Martin Kühlmann alles möglich.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Beratung nicht gleichzusetzen mit Therapie

"Eine Therapie können wir nicht ersetzen", sagt Martin Kühlmann. "Für die meisten Menschen, die auf einen Therapieplatz warten, ist es wichtig, dass sie erstmal reden können." Dieses Bedürfnis können sie im Gegensatz zu kassenärztlichen Therapeuten sofort erfüllen und damit auch die Wartezeit überbrücken. Außerdem können sie auch an andere Stellen vermitteln. Die Wartezeit auf einen Therapieplatz verkürzen können sie aber nicht, so Kühlmann.

Jeder ist in der brücke Karlsruhe willkommen

Psychische Erkrankungen sind aber gerade mal bei einem Viertel der Gespräche in der "brücke" das Thema. Die meisten Leute kommen mit alltäglichen Problemen, etwa mit dem Job oder wegen ihres sozialen Umfelds. Zum Reden kommen darf grundsätzlich jeder, ganz egal, was das Problem ist.