Veranstaltungen zum Welttag für seelische Gesundheit in der Region

Am Sonntag findet auch in der Region der Welttag für seelische Gesundheit statt. Für die Veranstaltungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wurde in diesem Jahr das Schwerpunktthema Depression gewählt. In Karlsruhe wird es am Montag im Ständehaus einen Vortrag zum Thema Depression geben. In Rastatt veranstaltet die Lebenshilfe ebenfalls am Montag einen Vortrag zum Thema Resilienz, also psychische Widerstandskraft. In Mühlacker lädt die evangelische Kirche am kommenden Freitag zu einem Aktionstag zur seelischen Gesundheit ein. Den Welttag der seelischen Gesundheit gibt es seit 1992.