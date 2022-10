Verantwortungsvolle Zeiten - Tag der offenen Moschee in Karlsruhe und Pforzheim

Am Montag wird in Deutschland wieder der Tag der offenen Moschee gefeiert. Auch in der Region öffnen einige islamische Gotteshäuser ihre Pforten.

In Karlsruhe lädt der Verein für Dialog und Völkerverständigung in die Annur Moschee ein. Von 12 bis 18 Uhr gibt es hier Führungen und Besucher können mit Musliminnen und Muslimen ins Gespräch kommen. In Pforzheim lädt die DITIB-Fatih Moschee von 11 bis 17 Uhr zum gemeinsamen Austausch ein. Angebot für den Blick hinter die Kulissen Auch in Baden-Baden, Rastatt oder Bruchsal beteiligen sich Moscheen mit Führungen und Gesprächsangeboten am Tag der offenen Moschee. Die bundesweite Veranstaltung läuft dieses Jahr unter dem Motto "Knappe Ressourcen – große Verantwortung" und beschäftigt sich mit der Energie- und Klimakrise. Tag der offenen Moschee zum 25. Mal Mehr als 1.000 Moscheen in ganz Deutschland bieten seit 1997 an diesem Tag Führungen, Vorträge, Ausstellungen, Informationen und Begegnungsmöglichkeiten an. Das Angebot wird jährlich von tausenden Besucherinnen und Besuchern bundesweit genutzt.