Tag der offenen Moschee in Karlsruhe und Pforzheim

Mehrere islamische Gemeinden in der Region beteiligen sich am Sonntag am Tag der offenen Moschee. Auch in Karlsruhe und Pforzheim laden Muslime zum 25. Mal zu Begegnungen und Gesprächen ein.

Wie sieht der Alltag von Muslimen bei uns aus? Was geschieht innerhalb einer Moschee? Solche und andere Fragen sollen beim Tag der offenen Moschee beantwortet werden. Zahlreiche Gemeinden - darunter Pforzheim, Karlsruhe, Bruchsal. Maulbronn und Rastatt – wollen am Sonntag mit allen Bürgern ins Gespräch kommen. Moscheeführungen und gemeinsames Mittagsgebet Überall werden Moscheeführungen angeboten und die Besucher dürfen am Mittagsgebet teilnehmen. Vielerorts werden auch orientalische Spezialitäten sowie Tee und Kaffee angeboten. Der Tag der offenen Moschee findet seit 1997 statt. Bundesweit beteiligen sich rund 1.000 Moscheegemeinden.