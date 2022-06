In Deutschland gibt es rund 20.000 Apotheken. Sie sind wichtig für die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten. Und natürlich ist die Beratung in den Apotheken mindestens genauso wichtig. Der heutige siebte Juni gilt seit knapp 25 Jahren in Deutschland als sogenannter „Tag der Apotheken“. Anlass für uns, eine Apotheke in Baden-Baden zu besuchen – aber nicht irgendeine, sondern eine der ältesten der Stadt. Patrick Neumann berichtet: