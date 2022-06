Historische Apotheke in Baden-Baden im Wandel der Zeit

Seit etwa 25 Jahren ist der 7. Juni in Deutschland der Tag der Apotheken, an dem auf die vielfältigen Aufgaben - zum Beispiel der traditionsreichen Hof Apotheke in Baden-Baden - aufmerksam gemacht wird.

Apotheken sind wichtig für die Versorgung der Menschen mit Medikamenten. Damals wie heute werden bestimmte Salben und Tinkturen noch vor Ort in den Apotheken hergestellt. Die meisten Medikamente allerdings werden angeliefert und an die Kunden weiterverkauft. Dabei spielt die Beratung eine große Rolle.

Dr. Rössler's Hof Apotheke zählt zu den ältesten in der Kurstadt

Die Apotheke von Claudia Nübel in der Baden-Badener Sofienstraße wurde 1838 gegründet. Bis heute ist sie vor allem im Verkaufsraum zu großen Teilen noch im Originalzustand erhalten. Die Regale und sogenannten Handverkaufstische wurden seinerzeit unter Federführung eines Pariser Architekten eingebaut. Die gesamte Einrichtung ist im Empire-Stil gehalten. Die Kruken, wie man die Standgefäße in den Regalen nennt, sind ebenfalls Originale und tragen noch das napoleonische Wappen. Der Boden besteht aus Mettlacher Fliesen, gestaltet von Villeroy & Boch im Zustand des frühen 19. Jahrhunderts.

Dr. Rössler's Hof Apotheke in Baden-Baden würde 1838 gegründet. SWR

"Ich bin Apothekerin mit Leib und Seele."

Die Gründerfamilie Rössler hat die Apotheke an Claudia Nehm verpachtet. Seit 18 Jahren kümmert sie sich mit ihrem Team um die wohnortnahe Versorgung der Menschen in Baden-Baden. Das Team arbeitet dafür mit moderner Technik. Computer sorgen für pünktliche Bestellung und Lieferung von Medikamenten. Gelagert und sortiert wird die Medizin in Hochregalen mithilfe eines Roboterarms.

Apotheke kümmert sich auch um Hauslieferungen und Drogenpatienten

Neben der Herstellung von Salben, müssen die Mitarbeiter in der Apotheke auch Tabletten portionsgerecht verpacken und an die Kunden weitergeben. Zu Beginn der Pandemie wurde in der Apotheke kurzzeitig Desinfektionsmittel produziert und sogar Drogensüchtige werden von der Apotheke mit Ersatz-Stoffen versorgt, die dann unter Aufsicht eingenommen werden müssen. Hinzu kommen Medikamenten-Lieferungen im gesamten Stadtgebiet.

Dr. Rössler's Hof Apotheke ist heute eine echte Touristenattraktion in Baden-Baden. Immer wieder kommen Menschen vorbei, die einfach nur mal ein Foto schießen wollen. Kein Wunder: Schon Markgräfin Sybilla Augusta bestellte in der Hof Apotheke ihre Medizin. Und auch die Königin von Preußen, sowie der russische Hochadel gaben sich dort die Klinke in die Hand. Lebendige Geschichte - mitten in der Stadt.

Zahl der Apotheken nimmt kontinuierlich ab, Herausforderungen nehmen zu

Trotzdem kämpft die Apotheke mit Nachwuchsproblemen und steht damit nicht alleine da. In Baden-Württemberg ist die Zahl der Apotheken seit Jahren rückläufig. Waren es 2009 noch 2.735, sind es laut Landesapothekerkammer aktuell noch 2.325. Die Corona-Pandemie hat die Apotheken, wie viele andere Verantwortliche im Gesundheitswesen, stark beschäftigt. Seit Anfang 2022 dürfen auch sie Patienten gegen Corona impfen. Dazu sollen bald auch noch Grippeschutzimpfungen kommen. Außerdem müssen alle Apotheken in Deutschland ab September E-Rezepte annehmen können.