Seit 15 Jahren ist Sylvia Kotting-Uhl für die Grünen im Bundestag. Sie ist Expertin für Umweltfragen und Atompolitik und Vorsitzende des Umweltausschußes im Bundestag. Im kommenden Jahr will sie nicht mehr kandidieren, erzählt Sylvia Kotting-Uhl im Sonntagsspaziergang.

Sylvia Kotting-Uhl hat die Zuversicht noch nicht verloren. Die Umweltkatastrophen der 80er Jahre, das Waldsterben, das Ozonloch, dann Tschernobyl, das alles hat die junge Mutter damals zu den Grünen gebracht. Diese Beispiele zeigen, was der Mensch bewirken kann, wenn er nur will, sagt Sylvia Kotting-Uhl im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Expertin für Atompolitik

Das Ozonloch schließt sich, das Waldsterben hat heute andere Ursachen und in der Atompolitik hat Deutschland den Ausstieg vollzogen. Angesichts der großen Probleme Klimawandel, Artensterben und Plastikmüll in den Weltmeeren, braucht man denn auch große Zuversicht in die Fähigkeiten der Menschen, solche Probleme zu lösen.

Sylvia Kotting-Uhl arbeitet jeden Tag an dieser Front. Sie hat sich einen hervorragenden Ruf als Expertin in allen Fragen zur Atompolitik und Endlagersuche erworben. Sie war in Fukushima, Tschernobyl und vielen anderen kerntechnischen Anlagen. Im kommenden Jahr will sie nicht mehr für den Bundestag kandidieren, aber die Suche nach einem atomaren Endlager, das eine Million Jahre halten muss, will sie weiter begleiten.

Ein aufreibender aber spannender Job

Sie wird ihrem Mandat nachweinen, ist sich Sylvia Kotting-Uhl schon heute sicher, denn was eine Partei einem da anvertraut, das sei großartig. Es sei ein aufreibender Job, der jeden Tag etwas anderes bietet. Man lerne ständig dazu und das sei einfach spannend, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit SWR Moderator Jürgen Essig.