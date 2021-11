"Tullas Traum": Dokudrama über Rheinbegradigung im Kino

Die Schauburg zeigt ein 90-minütiges SWR-Dokudrama über den Ingenieur Johann Gottfried Tulla. "Wie Tulla den Rhein begradigte" bringt das damals größte Bauprojekt Europas ins Kino.

200 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten zur Rheinbegradigung erschließt das 90-minütige Dokudrama "Tullas Traum - wie der Rhein seinen Fluch verlor" das Lebenswerk des badischen Ingenieurs Johann Gottfried Tulla. Bis zum 19. Jahrhundert war das Leben am Rhein gefährlich. Hochwasser und Malaria bedrohten die Menschen - bis der Ingenieur Tulla den Fluss begradigte. Kein anderer Fluss Europas wurde so stark vom Menschen gestaltet wie der Rhein.

Sondervorführung mit den Filmemachern und dem Hauptdarsteller

Das Dokudrama von Peter Bardehle, Marc Ottiker und Christian Stiefenhofer lässt die Zuschauer an Werk und Leben Tullas teilhaben, wirft aber auch einen kritischen Blick auf die Begradigung des Rheins und deren Folgen.

Der Flussbaumeister - eine SWR Doku über Johann Gottfried Tulla:

Dreharbeiten in Karlsruhe, Rastatt und Au am Rhein

Der Film über Tulla wurde im Juli 2019 in Karlsruhe, Au am Rhein, Rheinmünster in Rastatt und Umgebung gedreht. Die Hauptrolle spielt Steffen Schroeder, bekannt als Kommissar der ZDF-Reihe "Soko Leipzig".

SWR Reporter Patrick Neumann zu Besuch bei den Dreharbeiten:

Am Freitag um 18 Uhr zeigt die Schauburg in Karlsruhe den Film jetzt in einer Sondervorführung. Die Filmemacher sind mit dabei, außerdem der Hauptdarsteller Steffen Schroeder. Im Anschluss an den Film gibt es ein Pro und Contra zum Status des Rheins heute. Wegen der Corona-Pandemie musste die Premiere mehrmals verschoben werden. Die Tickets kosten 10 Euro.