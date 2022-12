Es sei ein gutes Jahr gewesen, sagt Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup im SWR-Interview, aber auch herausfordernd und anspruchsvoll für alle. Bei neuen Investitionen müsse man genau hinschauen.

In drei Tagen ist das Jahr 2022 Geschichte. Kurz vor Ende des Jahres stellt die Stadt Karlsruhe ihre Jahresbilanz vor. SWR-Moderator Johannes Stier hat im Exklusiv-Interview mit Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister von Karlsruhe, auf 2022 zurückgeblickt und nach den Herausforderungen im neuen Jahr gefragt.

SWR Aktuell, Johannes Stier: Herr Mentrup, erst einmal ganz allgemein: Wenn sie als Oberbürgermeister auf das Jahr 2022 schauen, war das ein gutes, ein durchwachsenes oder ein eher schlechtes Jahr für die Stadt Karlsruhe?

Frank Mentrup: Es ist schwierig, das auf ein Attribut zu bringen. Ich finde schon, dass es insgesamt ein gutes Jahr war für die Stadt. Wenn man die Rahmenbedingungen anschaut, war es natürlich insgesamt für die Gesellschaft ein sehr herausforderndes und auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Jahr. Aber insgesamt, glaube ich, hat man das doch ganz gut gemeistert - und in Karlsruhe sowieso.

SWR Aktuell: Herr Mentrup, welcher Punkt ist der wichtigste aus Ihrer Sicht in der Jahresbilanz 2022, die sie für die Stadt Karlsruhe vorstellen?

Frank Mentrup: Auch das ist schwierig. Ich denke, die wichtigste Erkenntnis der letzten drei Jahre ist ja, dass wir lernen müssen, dass Krise der Normalzustand ist. Dass es keine absoluten Gewissheiten mehr gibt, dass nicht immer alles immer nur besser wird. Und dass wir trotzdem lernen müssen - oder daraus die Konsequenz ziehen müssen -, mehr Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig das Leben zu genießen und das in eine vernünftige Balance zu bringen - und daraus dann Zuversicht entwickeln. Das ist so eine ganz allgemeine Feststellung.

Für Karlsruhe war das Besondere im letzten Jahr sicherlich der Ökumenische Rat der Kirchen mit den über 4.000 Delegierten aus der ganzen Welt, die noch mal ein ganz neues internationales Flair in diese Stadt gebracht haben und wir zu wirklich guten Gastgeber:innen geworden sind. An diese Erfahrung anknüpfend sollten wir noch mehr international und national Verantwortung übernehmen, weitere Gäste in der Stadt begrüßen und sich in internationale und nationale Debatten einbringen - das wird so eine der Ankündigung von mir für das neue Jahr sein.

SWR Aktuell: Bei einer Bilanz, die Sie vorstellen, sind vor allem auch Zahlen von Bedeutung. Wie ist es denn mit dem Blick auf das scheidende Jahr um die aktuellen Finanzen der Stadt Karlsruhe bestellt?

Frank Mentrup: Die aktuellen Finanzen der Stadt Karlsruhe sehen ja so aus, dass wir nicht in der Lage sind, ohne große Kreditaufnahmen unsere Investitionen umsetzen zu können. Wir müssen deswegen insgesamt einfach mehr und sparsamer arbeiten und handeln. Und vor allem bei der Haushaltsaufstellung, die uns nächstes Jahr bevorsteht - für die Jahre 2024 und 2025 - müssen wir den Gürtel ordentlich enger schnallen, damit wir selber handlungsfähig bleiben und nicht nur auf Kosten der zukünftigen Generationen hier die Stadt voranbringen.

SWR Aktuell: Eine große Baustelle, die sehr kostenintensiv war, ist vollbracht: die Kombilösung mit U-Bahntunnel und Autotunnel. Mit welchen großen Baustellen in Karlsruhe müssen wir uns im kommenden Jahr anfreunden - Baustellen, die wir wahrnehmen und die wir vielleicht auch ärgerlich finden?

Frank Mentrup: Beim Badischen Staatstheater geht es dann weiter mit dem Neubau des Schauspielhauses. Das ist eher nichts, was verärgert, sondern ein ganz positives Signal ist, wie ich glaube. In der Kaiserstraße wird ab dem Frühjahr mit dem Umbau der Oberfläche und der ganzen Neugestaltung des öffentlichen Raums begonnen. Das hat positive wie negative Aspekte. Das Technische Rathaus zum Marktplatz hin wird saniert und Peek & Cloppenburg wird abgerissen.

Das sind sicherlich Dinge, die auch mit einer gewissen Belastung für die Umgebung verbunden sein werden. All das zeigt aber, dass das neue Karlsruhe jetzt weitergeht. Man hat das Thema ÖPNV und auch Autoanbindung durch die Kriegsstraße und den unterirdischen Stadtbahntunnel jetzt in eine neue Dimension gebracht. Und jetzt geht es an der Oberfläche zur Sache - und es wird weiter investiert und saniert.

SWR Aktuell: Sie haben die Innenstadt angesprochen, konkret die Kaiserstraße. Schaut man dahin, wird aber auch der Leerstand von Geschäften deutlich. Eine ungute Entwicklung in Karlsruhe, auch anderswo. Welche Pläne verfolgen Sie 2023 ganz konkret, um die Innenstadt zu beleben und attraktiver zu gestalten?

Frank Mentrup: Wir haben sehr erfolgreich an der ersten Runde des Bundesprogramms "City Transformationen" teilgenommen. Wir haben jetzt über vier Millionen Euro für fünf Jahre zur Verfügung, um beispielsweise auch leer stehende Geschäfte anzumieten und vorübergehend mit einer anderen Nutzung voranzubringen. Es gilt vor allem auch, den Einzelhandel dabei zu begleiten, mit neuen Formaten und auch in der Kombination von realem Handel vor Ort, aber auch Online-Handel hier zukunftsfähig zu werden. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Der Leerstand ist ja auch nicht größer als anderswo. Und es gibt ja auch sehr positive Signale, wie etwa die Investition von Peek & Cloppenburg jetzt hier an dem Standort.

SWR Aktuell: Ein großes Bauprojekt soll im nächsten Jahr in Karlsruhe finalisiert werden – wenn alles klappt. Dann dürfte die Fertigstellung des Wildparkstadions im Sommer 2023 so weit sein. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da darauf?

Frank Mentrup: Ja, unvorstellbar, wenn ich mir überlege, wie wir da die ersten Jahre erst einmal innerhalb der Verwaltung - mit ich glaube elf Arbeitsgruppen - gerungen haben, um überhaupt den Bebauungsplan vorzubereiten und aufzustellen. Dann die schwierigen Vertragsverhandlungen damals mit dem KSC, später mit der Baufirma. Diese ganzen Schwierigkeiten, die wir da hatten.

Und jetzt ist das Stadion im Grunde vom äußeren Kreis her abgeschlossen, und es werden jetzt die ganzen Einbauten in die Haupttribüne vorgenommen. Eine Haupttribüne, die per se schon ein Veranstaltungsort wird größeren Formats, vergleichbar vielleicht ein bisschen sogar mit der Stadthalle. Da beschleicht einen dann schon ein sehr stolzes Gefühl. Und ich freue mich riesig darauf, wenn das ganze jetzt in diesem Sommer finalisiert wird und dann richtig in Betrieb gehen kann.

SWR Aktuell: Ich will mal zurückschauen auf eine ganz andere Baustelle, auf ein ganz anderes Thema: auf den vergangenen besonders heißen und trockenen Sommer. Experten fordern, Innenstädte müssen sich zügig für den Klimawandel wappnen. Was kann und soll in Karlsruhe im nächsten Jahr passieren?

Frank Mentrup: Wir waren ja eine der ersten Städte, die eine Klimaanpassungsstrategie entwickelt haben, die jetzt schon in die zweite Runde geht. Und wir werden uns noch mal genauer die Hotspots in der Innenstadt anschauen müssen und überlegen: Kann man da vielleicht doch mit Verschattungselementen vorübergehender Art oder auch mit Baumpflanzungen den Aufenthalt ein Stück weit angenehmer gestalten?

Wir wollen ja bei der Neugestaltung der Kaiserstraße eigentlich an jedem Kreuzungsbereich oder an viele Kreuzungsbereiche zusätzliche Brunnen anbringen. Und man sollte auch schauen, dass es Trinkwasserstationen in der Stadt verteilt gibt. An all diese Elemente - eine Anpassung an sehr heiße und vor allem sehr trockene Sommer - da müssen wir noch mal zügiger vorankommen.

SWR Aktuell: Abschließend noch eine private Frage: Als Oberbürgermeister sind Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, ab März kommenden Jahres zehn Jahre als Oberbürgermeister im Amt. Was wünschen Sie sich für die Stadt Karlsruhe? Und was wünschen Sie sich für sich als Stadtoberhaupt?

Frank Mentrup: Ja, die zehn Jahre erschrecken einen erst einmal, weil sie einem solange vorkommen. Was mich noch mehr erschreckt ist, dass ich dann nur noch sechs Jahre Zeit habe, jetzt vielleicht aus den ganzen Erkenntnissen der zehn Jahre noch etwas zügiger und etwas konsequenter in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche mir, dass die Verwaltung und die Bürgerschaft bereit ist, mit mir diese Wege zu gehen, auch Entscheidungen herbeizuführen - was wir in Anbetracht der Finanzlage ja noch etwas konsequenter machen müssen - uns auch mal gegen etwas zu entscheiden, damit wir etwas anderes von der Qualität her gut voranbringen können. Hier weiter so konstruktiv zusammenzuarbeiten mit dem Gemeinderat, mit der Verwaltung, vor allem aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, das wünsche ich mir für mich. Aber ich glaube, das wäre auch für die Stadtentwicklung gut.