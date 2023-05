So fühlen sich Pfingstferien und Frühsommer in Pforzheim an

24 Grad warm, blauer Himmel, Sonne pur, dazu ein leichtes Lüftchen – die Menschen in Pforzheim genießen die warmen Tage während den Pfingstferien. Wie fühlt er sich an der Frühsommer?

Ganz schön viel los an diesem Mittwochvormittag in der Pforzheimer City. Jede Menge Menschen tummeln sich in der Fußgängerzone – und auch alle Straßencafés sind gut gefüllt. Auch Sabrina und ihr Sohn Noah sind unterwegs. Neben sich hat der Kleine die gerade gekaufte Wasserspritzpistole für den heimischen Pool liegen. Beide seien sie „Sommermenschen“, erzählt Sabrina. Nach den vielen trüben und kalten Tage tue die Sonne richtig gut.

"Die Sonnenstrahlen machen einen einfach wieder fröhlich.“

Sabrina mit Söhnchen Noah genießen den Sommer in der Stadt SWR

Gitarrenklänge schallen durch die belebte Fußgängerzone. Viele gut gelaunte Menschen nutzen diesen sonnigen letzten Maientag für einen ausgiebigen Stadtbummel. Ulla, eine junge Frau, holt sich als Belohnung fürs Fensterputzen ein Eis. Auch sie sei ein hundertprozentiger Sommertyp, erzählt sie. Sie ist überzeugt, in einem früheren Leben mal ein Reptil gewesen zu sein, das am liebsten in der Sonne liegt.

"Ich bin Löwe und ich brauche Sonne. Ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter.“

Sonne sorgt für gute Laune und Glücksgefühle in Pforzheim

Einfach nur so sitzen und das Gesicht in die Sonne strecken – nach diesem Motto hat es sich ein junger Mann auf einer Parkbank in einer kleinen Grünanlage gemütlich gemacht. Neben ihm plätschert ein Brunnen, hinter ihm schwirren Bienen und Hummeln über eine blühende Wiese. Die Sonne, sagt er, tue ihm sehr gut. In seiner südländischen Heimat scheine die Sonne jeden Tag, hier in Deutschland leider nicht so oft. Umso mehr genieße er das herrliche Wetter heute.

"Die Leute lächeln im Sommer. Jeder ist freundlich, jeder ist glücklich.“

Boudi, DJ aus Pforzheim, genießt das süße Nichtstun in der Frühlingssonne SWR

Nicht wenige Menschen hier in Pforzheim scheinen erst im Sommer so richtig aufzuleben. „Ja, ich bin ein Sommertyp“, sagen viele von sich. „Sommer ist einfach meine Jahreszeit“, sagt Tiam, die sich mit ihrer Freundin zum Frühstück in einem Eiscafé getroffen hat. Sie komme aus Spanien, erzählt sie – unter südlicher Sonne fühle sie sich am wohlsten.

Tiam (re.) trifft sich mit Freundin Chanel zum Frühstück in der Eisdiele SWR

Auf den Sommer angesprochen, schwelgt ein älterer Herr in Erinnerungen. Heute genau vor 20 Jahren erzählt er, habe er in Island eine Sonnenfinsternis miterlebt, die nur alle 2.500 Jahre zu erleben sei. Direkt über dem Nordpol habe die sich abgespielt – rückwärtslaufend und in doppelter Geschwindigkeit“. Für ihn war das das Sommererlebnis seines Lebens.

Anita ist täglich mit dem Fahrrad unterwegs und freut sich auf Sommerabende am Baggersee SWR

Lust auf Baggersee und Steaks vom Grill

Andere hingegen wollen lieber das Hier und Jetzt mit allen Sinnen genießen. Viele Pforzheimer freuen sich schon auf die bevorstehenden Sommerferien, das erste Wochenende am Baggersee, den nächsten Segeltörn oder die Radtour in Südfrankreich. Doch der Pforzheimer Sommer, meinen sie, schmecke und dufte auch jetzt schon unwiderstehlich - nach Vanille und Erdbeer, nach frischem Heu und gegrilltem Steak, nach Wasser, Wärme und Fröhlichkeit.