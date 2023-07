Schwimmer im Walthersee in Forst vermisst? Polizei wertet Suchbilder aus

Die Suche nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer im Walthersee in Forst wurde vorerst abgebrochen. Sonarbilder werden von der Polizei jetzt ausgewertet.

Auch nach tagelanger Suche gibt es keine neuen Erkenntnisse zu dem möglicherweise vermissten Schwimmer in Forst (Landkreis Karlsruhe). Die Wasserschutzpolizei hat die Suchaktion im Walthersee vorerst abgebrochen. Sie will nach der Auswertung von Sonarbildern entscheiden, ob die Suche fortgesetzt werden soll.

Zwei verdächtige Bereiche im Walthersee in Forst

Laut Polizei gibt es zwei verdächtige Bereiche im See, die von einem Wasserspürhund angezeigt wurden. Zeitnah soll eine Entscheidung fallen, ob die Suche fortgesetzt wird. Am Samstagvormittag beobachteten Zeugen, wie ein älterer Mann zum Schwimmen in den See ging und dann verschwand. Außerdem wurde ein mitgebrachtes Handtuch am Ufer nicht abgeholt.

100 Rettungskräfte und Hubschrauber im Einsatz

Insgesamt 100 Rettungskräfte von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Zeitweise war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die DLRG hatte bereits gestern die Suche abgebrochen. Eine passende Vermisstenmeldung ging bis heute bei der Polizei noch nicht ein.