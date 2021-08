Die Suche nach einer seit Mitte Juli vermissten 14-Jährigen aus Gernsbach dauert laut Polizei an. Das Mädchen war nicht in ihr Wohnheim in Gernsbach zurückgekehrt. Die Kripo vermutet, dass sie sich in Pforzheim aufhalten könnte, wo sie Ende Juli von einer Zeugin gesehen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.