Suche nach vermisstem Schwimmer in Forst geht weiter

Die Suche dürfte sich auch weiterhin schwierig gestalten teilte die Polizei mit, denn die Sicht im See ist extrem schlecht.

So müssen die in Frage kommenden Flächen von den Tauchern per Hand abgesucht werden

Am Samstagvormittag beobachteten Zeugen, wie ein älterer Mann zum Schwimmen in den See ging und dann verschwand.

Außerdem wurde ein mitgebrachtes Handtuch am Ufer nicht abgeholt.

Insgesamt waren 100 Rettungskräfte vor Ort zeitweise war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Am Sonntag wurde die Suche dann vorläufig eingestellt

Eine passende Vermisstenmeldung ging bis heute bei der Polizei nach wie vor nicht ein.