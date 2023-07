Suche nach vermisstem Schwimmer in Forst ergebnislos beendet

Taucher der Wasserschutzpolizei haben am Mittwochvormittag zwei verdächtige Stellen im See untersucht. Suchhunde hatten zuvor an diesen Stellen angeschlagen. Es habe jedoch keine neuen Erkenntnisse gegeben, so ein Polizeisprecher. Die Taucher fanden nichts. Es sei keine Fortsetzung der Suche geplant, so die Polizei weiter. Nach wie vor gibt es keine passende Vermisstenanzeige. Die Suche nach einem möglicherweise ertrunkenen Schwimmer begann am Samstag aufgrund einer Zeugenaussage. Am Ufer wurde ein liegengebliebenes Handtuch gefunden. Auch eine Sonaruntersuchung des Sees brachte keine Ergebnisse.