Die Polizei hat die Suche nach einer möglicherweise vermissten Person in Forst ergebnislos beendet. Am Samstag hatte ein Zeuge angegeben, dass ein Schwimmer im See verschwunden sei.

Die Suche nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer im Walthersee in Forst (Landkreis Karlsruhe) ist ergebnislos beendet worden. Taucher der Wasserschutzpolizei suchten am Mittwoch erneut im See nach einer Person, die laut einem Zeugen am Samstag nicht vom Schwimmen zurückgekehrt sein soll.

Keine Fortsetzung der Suche im Walthersee geplant

Taucher der Wasserschutzpolizei haben am Mittwochvormittag zwei verdächtige Stellen im See in der Nähe eines Badestegs untersucht. Suchhunde hatten zuvor an diesen Stellen angeschlagen. Es habe jedoch keine neuen Erkenntnisse gegeben, so ein Polizeisprecher. Die Taucher fanden nichts. Es sei auch keine Fortsetzung der Suche geplant, so die Polizei weiter. Nach wie vor gibt es keine passende Vermisstenanzeige.

"Es wurde nur ein Handtuch am Ufer gefunden und keine Kleidung."

Aufwändige Suchaktion nach Zeugenaussage und gefundenem Handtuch

Die Suche nach einem möglicherweise ertrunkenen Schwimmer begann am Samstag aufgrund einer Zeugenaussage. Am Ufer wurde ein liegengebliebenes Handtuch gefunden.

Beim Walthersee handelt es sich um einen See, der sich in Privatbesitz befindet. Die Zahl der Badegäste sei überschaubar, so der Eigentümer des Sees gegenüber dem SWR. Er habe keine Hinweise auf eine tatsächlich vermisste Person. Auch eine Sonaruntersuchung des Sees brachte Anfang der Woche keine Ergebnisse.

"Wir haben den See vollumfänglich abgetaucht."

Insgesamt waren am Wochenende rund 100 Rettungskräfte vor Ort, zeitweise war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Am Sonntag wurde die Suche vorläufig eingestellt, bevor sie am Mittwoch wieder aufgenommen wurde.