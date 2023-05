Karlsruhe/Pforzheim: Weniger Arbeitslose, aber Fachkräfte dringend gesucht!

Die Zahl der Arbeitslosen im Raum Karlsruhe/Pforzheim ist im Mai zurückgegangen. Gleichzeitig werden immer mehr qualifizierte Beschäftigte gesucht. Es gibt viele unbesetzte Stellen.

Die Zahl der Arbeitslosen im Raum Karlsruhe und Pforzheim ist im Mai zurückgegangen. Die Quote liegt jetzt bei 3,9 bzw. 3,7 Prozent. Gleichzeitig wird die Suche nach qualifizierten Fachkräften immer schwieriger. Die Zahl der offenen Stellen bleibt hoch.

Johannes Stier hat mit dem Chef der Arbeitsagentur Karlsruhe, Ingo Zenkner, gesprochen:

Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt war im Mai spürbar

Bei 3,9 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Bereich der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, das ist 0,1 Prozent weniger als im April. Auch im Bereich der Agentur Pforzheim-Nagold ist die Frühjahrsbelebung unter anderem wegen mehr Baustellen im Freien spürbar, bei einem Rückgang von ebenfalls 0,1 Prozent und einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent.

"In einem konjunkturell schwierigen Umfeld zeigt sich der Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald weiterhin robust."

Besonders die Zahl der Langzeitarbeitlosen sei zurückgegangen, heißt es in Pforzheim. Laut Ingo Zenkner, dem Chef der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, hat der Arbeitsmarkt jahreszeitbedingt Fahrt aufgenommen.

Qualifiziertes Personal wird händeringend gesucht

Dabei nimmt das Problem des Arbeitskräftemangels weiter zu. Überall werden qualifizierte Arbeitskräfte gesucht und zwar händeringend, so der Leiter der Arbeitsagentur in Karlsruhe, Ingo Zenkner. Der Trend werde sich aufgrund der demografischen Entwicklung sowie durch die Transformation am Arbeitsmarkt fortsetzen. Deswegen sollten auch ältere oder langzeitarbeitslose Menschen qualifiziert werden, betont die Agentur, um auf diese Weise freie Stellen zu besetzen.

"Es erwartet uns eine Herausforderung, die unsere Gesellschaft noch nicht erlebt hat."

Man befinde sich erst am Anfang der Entwicklung, so Zenkner. In den kommenden Jahren würden viele Arbeitsplätze frei, die möglicherweise gar nicht mehr besetzt werden können. Die Folgen seien jetzt schon in verschiedenen Branchen zu spüren.

Tausende Stellen in der Region Karlsruhe/Pforzheim sind unbesetzt

Der hohe Bestand mit über 5.100 offenen Stellen zeige, dass der Fachkräftebedarf der Unternehmen im Nordschwarzwald ungebrochen ist, so die Arbeitsagentur in Pforzheim. Im Bereich Karlsruhe-Rastatt liegt die Zahl der offenen Stellen derzeit bei über 7.900.

Um den Bedarf der Wirtschaft zu decken, setze man neben der dualen Ausbildung auch auf die Qualifizierung von Arbeitslosen ohne abgeschlossene Ausbildung, so die Leiterin der Pforzheimer Agentur. Außerdem bieten die Arbeitsagenturen Unterstützung bei der Qualifizierung von Beschäftigten zu Fachkräften.