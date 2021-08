Auf der Suche nach einem neuen Standort für das neue Klinikum Mittelbaden sind Baden-Baden und Rastatt einen Schritt weitergekommen. Der mögliche Standort Weiher liegt direkt an der Rastatter Gemarkungsgrenze. Deshalb will man nun in beiden Rathäusern prüfen, ob es noch weitere direkt angrenzende Rastatter Flächen gibt, um so den Standort zu erweitern. Ein gemarkungsübergreifender Klinikstandort sei eine interessante Option, heißt es von den OBs Mergen und Pütsch.