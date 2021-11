Viele Menschen sind auf der Suche nach einer Wohnung, während gleichzeitig viele Häuser leer stehen. Das will die Stadt Stutensee nun ändern und will Besitzer von leerstehenden Wohnungen und Häusern dazu bringen, diese zu vermieten. Dazu soll es für Vermieter eine so genannte Wiedervermietungsprämie geben, maximal 2.000 Euro. Stutensee nimmt dafür an einem landesweiten Förderprogramm teil.