Warum hat ein 79-jähriger Mann aus Stutensee seine 78-jährige Ehefrau bis zur Beswusstlosigkeit gewürgt? Das ist Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Ein 79-jähriger Mann aus Stutensee-Spöck soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Die 78-jährige wurde schwer verletzt reanimiert.

Nach Tötungsversuch: Mann muss in Psychiatrie

Offenbar hat der 79-jährige am Montagmorgen in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Diese hat beantragt, den Mann einstweilig in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.

Der 79-Jährige soll seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, sie musste reanimiert werden. Noch sei unklar, ob sie bleibende Schäden davontrage. Was die Tat verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.