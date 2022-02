Sturm richtet in der Region keine größeren Schäden an

per Mail teilen

Die Ausläufer des Sturmtiefs haben in der Region zu keinen größeren Schäden geführt. Laut Polizei gab es bislang keine Meldungen über Verletzte. Bei Neuenbürg im EnzkreisIn knickte gestern Abend ein Baum um. Heute Morgen wurde ein umgestürzter Baum in Schömberg im Kreis Calw gemeldet. Die Polizei in Karlsruhe meldete bis zum frühen Donnerstagmorgen insgesamt sechs Einsätze mit der Kennung "Unwetter", dabei unter anderem zwei umgestürzte Bäume, mehrere umgefallene Baustellenabsperrungen und weitere Gegenstände, wie Planen oder Verkehrsschilder, die durch die starken Windböen weggeweht wurden.