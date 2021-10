Sturmtief "Hendrik": Mann in Malsch durch umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt

Sturmtief "Hendrik" hat allein in der Region Karlsruhe Schäden in Höhe von 500.000 Euro verursacht. In Malsch wurde ein Mann durch einen umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt.

In Malsch (Kreis Karlsruhe) stürzte ein umgewehter Baum auf einen 64-jährigen Mann. Ein Spaziergänger hörte die Hilferufe des Mannes und rief Polizei und Krankenwagen. Der 64-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Baukran drohte umzukippen In Zaisenhausen im nördlichen Landkreis Karlsruhe brachte der Sturm die Giebelwände eines Rohbaus zum Einsturz. Ein daneben stehender Kran drohte ebenfalls umzustürzen, konnte aber rechtzeitig gesichert werden. In Philippsburg hatte ein Autofahrer großes Glück. Der Anhänger eines entgegenkommmenden Lkw wurde durch den Sturm umgerissen und fiel auf das Auto. Niemand wurde verletzt. Die B35 war bis zum Mittag voll gesperrt. Aaron Klewer / Einsatz-Report24 Insgesamt musste die Karlsruher Polizei über 200 Mal ausrücken. In den meisten Fällen ging es um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Bauzäune, umgeknickte Verkehrszeichen, beschädigte Dächer und Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen des Karlsurher Polizeipräsidiums mindestens 500.000 Euro. Bahnverkehr normalisiert sich wieder Im Karlsruher Stadtgebiet läuft der Verkehr laut KVV wieder normal. Beeinträchtigungen gibt es noch auf der S4, der S5 und der S42. Die Deutsche Bahn meldet weiterhin Behinderungen im ganzen Bundesgebiet. So fahren zum Beispiel Regionalzüge auf der Strecke Karlsruhe-Neustadt zwischen Wört und Landau mit Verspätung oder fallen aus. SWR

SWR Karlsruher Zoo und Pforzheimer Wildpark geschlossen Wegen des Sturms wurden der Pforzheimer Wildpark und der Hauptfriedhof geschlossen. Auch der Karlsruher Zoo war zu, allerdings wurde das Exotenhaus von der Ettlinger Straße aus geöffnet und der Eintritt war frei. Die Merkur Bergbahn Baden-Baden fuhr wegen des Sturms ebenfalls nicht. Auch der Bruchsaler Schlossgarten wurde gesperrt, bis der Sturm vorübergezogen war. Die Unfallgefahr durch abbrechende Äste sei zu groß, heißt es von den Staatlichen Schlössern und Gärten. "Unter den großen Bäumen besteht während des Sturms Lebensgefahr." Der starke Wind greift besonders die großen Bäumen im Bruchsaler Schlossgarten an. Pressestelle Staatliche Schlösser und Gärten BW / Christina Ebel