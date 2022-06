Studierende helfen Einzelhandel

per Mail teilen

Das Karlsruher Stadtmarketing und das Karlsruher Institut für Technologie KIT haben ein Pilotprojekt gestartet, bei dem Studierende Einzelhändler in Karlsruhe beim Einstieg in den Online-Handel unterstützen. Bei dem Projekt werden konkret vier Karlsruher Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bei der Verbesserung ihrer Online-Präsenz beraten. Ob Website oder Social Media Strategie - in einer gemeinsamen Analyse mit den Studierenden wird der Status Quo bewertet. Anschließend wird für jedes teilnehmende Geschäft ein individuelles Online-Konzept erstellt und umgesetzt.