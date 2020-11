per Mail teilen

Nach dem ersten überwiegend digitalen Semester wegen der Corona-Pandemie an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe sind Studierende und Dozenten meist zufrieden mit der Umsetzung der digitalen Lehre. Das hat eine Umfrage der Hochschule ergeben. Studenten und Dozenten gaben aber auch an, dass die Arbeitsbelastung gestiegen sei. Außerdem sei mehr Konzentration bei Online-Veranstaltungen nötig.