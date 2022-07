Stromleitung Richtung Süden kann verstärkt werden

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Bau der Höchstspannungsleitung zwischen Karlsruhe-Daxlanden und Eichstetten genehmigt. Damit kann mit dem Ausbau des Stromnetzes Richtung Freiburg begonnen werden. Die Transnet BW, eine Tochter der EnBW, will die 220-Kilovolt-Stromleitung von Daxlanden bis Eichstetten auf 380 Kilovolt aufrüsten. Dabei geht es um eine Streckenlänge von rund 47 Kilometern. Die Umrüstung und Netzverstärkung ist Teil des sogenannten Bundesbedarfsplangesetzes. Ziel ist es im Zuge der Energiewende auf die steigenden Anforderungen an das Stromnetz zu reagieren und langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im vergangenen Jahr hatte es Erörterungstermine mit Bürgern in Bühl und Karlsruhe gegeben. Anwohner hatten kritisiert, dass keine Alternativtrassen geprüft wurden und sie nicht ausreichend am Planungsprozess beteiligt wurden.