Stromausfall wegen Brand in Walzbachtal-Jöhlingen

Wegen des Brands in einer Umspannstation in Walzbachtal-Jöhlingen ist in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber arbeitet an einer Lösung.

Viele Haushalte in Walzbachtal-Jöhlingen (Landkreis Karlsruhe) waren stundenlang ohne Strom. Grund dafür war ein Feuer in einer Umspannstation, sagt die Polizei. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Wegen eines Brandes in einer Umspannstation in Walzbachtal-Jöhlingen ist in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Tim Müller / EinsatzReport24 Gegen 11:30 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Im Bereich der Straße Berghohl hat eine Umspannstation gebrannt. Der gesamte Bereich um die Grombacherstraße wurde daraufhin für den Verkehr gesperrt. Der Energieversorger EnBW arbeite vor Ort an einer Lösung, so die Polizei. Laut Website der Netze BW ist die Störung inzwischen behoben.